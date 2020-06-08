Историк высказался о возобновлении Россией производства ракет «Рокот» без Украины

Специалист напомнил, что Россия с 2014 года делает систему управления для «Рокота».

«Что потеряла Украина? Я бы сказал так: все то советское, что еще оставалось на Украине, те небольшие остатки, которые она не разбазарила, теперь самоуничтожается», — заметил Подберезкин.

По его мнению, Украина не может изготавливать эти ракеты, а тот остаток, который она производит никому не нужен. Историк подчеркнул, что никто не будет вкладывать деньги ни в украинскую оборонку, ни в науку, поскольку Киев либо все продает за границу, либо все разворовывается.