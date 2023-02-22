Технологии 22 февраля 2023, 15:03 Исторические здания в Нижегородской области восстановят с помощью цифровых двойников

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В Нижегородской области цифровые двойники создадут для 20 исторических зданий. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на организацию «АСИРИС».

Отмечается, что объекты культурного наследия будут воссозданы при помощи передовой технологии лазерного 3D-сканирования.

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С помощью такого оборудования специалисты смогут выполнить высокоточный обмер зданий и получить оригинальные проекции фасадов. Технологию уже опробовали на домах по улице Короленко и Маслякова.

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