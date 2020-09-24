Исторические личности зарегистрировались во «ВКонтакте»

Страницы исторических личностей появились во «ВКонтакте». Их создала компания WMG, которая победила в конкурсе на формирование контента в интернет-пространстве для молодежи в рамках федерального проекта «Цифровая культура».

Об этом рассказал рассказал продюсер проекта Вадим Галыгин, его слова привела Lenta.ru.

Герои страниц в соцсети — яркие исторические деятели из трех эпох. Среди них императоры, ученые, поэты и актеры. Например, теперь во «ВКонтакте» можно побеседовать с поэтом Александром Пушкиным, ученым Михаилом Ломоносовым, актрисой Фаиной Раневской, императрицей Екатериной II.

По словам Галыгина, такие страницы заинтересуют молодежь историей и культурой России.

Пользователям «ВКонтакте» предлагается следить за жизнью персонажей в онлайн-формате и общаться с ними, написала «Политика Сегодня». Для этого в соцсети были созданы специальные чат-боты. Исторические личности расскажут, что они едят на завтрак, как проводят свой день и какую музыку слушают.

Пробудить интерес к изучению истории возможно, но для этого важно экспериментировать с форматами. Так считает гендиректор Института развития интернета, который выступает оператором конкурса.