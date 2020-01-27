27 января 2020, 19:15
Источники раскрыли дизайн бюджетного iPhone
Профильные ресурсы обнародовали изображения бюджетного смартфона iPhone от Apple. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, бюджетный iPhone получит корпус, сделанный из алюминиевой рамки и стеклянных панелей. Предполагается, что его выпустят в двух цветах — черном и белом. Кроме классических цветов будет представлен и красный смартфон.
«Яблочный» логотип изменят и разместят в центре задней панели. Устройство оснастят чипом А13, одинарной основной камерой, а также кнопкой Home с Touch ID и 4,7-дюймовым IPS-дисплеем. По словам инсайдеров, производство гаджета начнется уже в феврале.