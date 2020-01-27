Источники раскрыли дизайн бюджетного iPhone

По данным информагентства, бюджетный iPhone получит корпус, сделанный из алюминиевой рамки и стеклянных панелей. Предполагается, что его выпустят в двух цветах — черном и белом. Кроме классических цветов будет представлен и красный смартфон.

«Яблочный» логотип изменят и разместят в центре задней панели. Устройство оснастят чипом А13, одинарной основной камерой, а также кнопкой Home с Touch ID и 4,7-дюймовым IPS-дисплеем. По словам инсайдеров, производство гаджета начнется уже в феврале.