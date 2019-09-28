Источник: Россия сможет влиять на глобальную систему связи с помощью OneWeb

«Размещая на своей территории наземные станции глобальных низкоорбитальных систем, по примеру Iridium, Россия не только получит серьезный рычаг воздействия на всю сеть (17,5%), но и сможет гарантировать сопредельным государствам Евразийского экономического союза защиту их интересов от попыток деструктивных действий операторов сети», — сообщил журналистам источник.

Oneweb отменила заявку на российские частоты Подробнее

Даже если Россия откажется от участия в таких проектах, останутся риски, которые связаны с обеспечением безопасности. По словам собеседника агентства, даже без согласия Москвы над территорией страны все равно будет осуществляться трансляция спутникового сигнала.

Россия реально может ускорить появление систем широкополосного доступа к интернету. Вместе с тем, участие в международных проектах позволит стране идти в ногу со временем, не отставая от лидеров сегмента в плане технологий.

Временное участие, например, сроком на 5-7 лет, сократит финансовые вливания, однако ускорит реализацию проекта. Однако, если российский проект будет успешно реализован, он вполне может заменить международный. И в этом случае у России появится техническая возможность оказывать серьезное влияние на рынок услуг телекоммуникации.

«Собственные разработки имеют горизонт исполнения в пять и более лет», — пояснил собеседник агентства, добавив, что лишение бизнеса и рядовых россиян доступа к подобным технологиям снизит их конкурентоспособность на мировом рынке.

OneWeb — один из первых проектов по созданию глобальной системы широкополосного доступа к Глобальной Сети. Планируется отправить в космос достаточное количество спутников, чтобы быстрый интернет появился во всех уголках Земли. Летом 2015 года корпорация «Роскосмос» стала партнером французской компании Arianespace и компании OneWeb из Великобритании. Стороны подписали контракт на 21 коммерческий запуск спутников. Российские ракеты «Союз», оснащенные разгонными блоками «Фрегат» выведут на орбиту 672 спутника.