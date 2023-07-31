Технологии 31 июля 2023, 16:39 Исследователи Росатома изучат возможность уменьшения использования природного урана РИА «Новости»

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Специалисты госкорпорации «Росатом» исследуют возможность обеспечения двухкомпонентной ядерной энергетики конструкционными материалами, которые помогут значительно снизить использование природного урана. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора АО «Наука и инновации» Росатома Алексей Дуб.

Он отметил, что благодаря научным исследованиям госкорпорации по четвертому федеральному проекту комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий получится обосновать срок службы новых материалов для перспективных реакторных технологий до 60 лет.

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Обеспечение двухкомпонентной ядерной энергетики конструкционными материалами стало основным направлением исследований, указал Дуб. По его словам, с одной стороны, это позволит достичь 25% доли ядерной энергетики в балансе страны, а с другой — заметно продвинет Россию во внедрении замкнутого топливного цикла, сильно уменьшающего использование природного урана.

Идет создание не только самих материалов, но и методик, существенно ускоряющих процессы их подбора, сказал замгендиректора АО «Наука и инновации».

Четвертый федеральный проект, реализуемый Росатомом совместно с рядом отечественных организаций, охватывает и другие научные направления. В их число вошли получение 119-го и 120-го элементов таблицы Менделеева, изучение экстремальных состояний вещества и создание жидкосолевого реактора, сообщил Дуб.

В апреле 2023 года Росатом достиг всех главных показателей по пяти федеральным проектам комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ».

В мае ученые топливного и научного дивизионов госкорпорации выполнили новые этапы исследований в рамках создания российского «толерантного» ядерного топлива ATF нового поколения безопасности для легководных реакторов — отечественных ВВЭР и установок иностранного дизайна PWR.