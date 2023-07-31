31 июля 2023, 16:39
Исследователи Росатома изучат возможность уменьшения использования природного урана
Специалисты госкорпорации «Росатом» исследуют возможность обеспечения двухкомпонентной ядерной энергетики конструкционными материалами, которые помогут значительно снизить использование природного урана. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора АО «Наука и инновации» Росатома Алексей Дуб.
Он отметил, что благодаря научным исследованиям госкорпорации по четвертому федеральному проекту комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий получится обосновать срок службы новых материалов для перспективных реакторных технологий до 60 лет.
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Обеспечение двухкомпонентной ядерной энергетики конструкционными материалами стало основным направлением исследований, указал Дуб. По его словам, с одной стороны, это позволит достичь 25% доли ядерной энергетики в балансе страны, а с другой — заметно продвинет Россию во внедрении замкнутого топливного цикла, сильно уменьшающего использование природного урана.
Идет создание не только самих материалов, но и методик, существенно ускоряющих процессы их подбора, сказал замгендиректора АО «Наука и инновации».
Четвертый федеральный проект, реализуемый Росатомом совместно с рядом отечественных организаций, охватывает и другие научные направления. В их число вошли получение 119-го и 120-го элементов таблицы Менделеева, изучение экстремальных состояний вещества и создание жидкосолевого реактора, сообщил Дуб.
В апреле 2023 года Росатом достиг всех главных показателей по пяти федеральным проектам комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ».
В мае ученые топливного и научного дивизионов госкорпорации выполнили новые этапы исследований в рамках создания российского «толерантного» ядерного топлива ATF нового поколения безопасности для легководных реакторов — отечественных ВВЭР и установок иностранного дизайна PWR.
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