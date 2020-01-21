Испытательный самолет впервые выполнил взлет без пилота

«Испытательный самолет Airbus успешно выполнил первый полностью автоматический взлет в аэропорту Тулуза-Бланьяк», — уточняется в сообщении Airbus.

На борту самолета во время испытаний находились пять человек: два пилота и три инженера. Когда диспетчеры дали разрешение на взлет, команда перевела воздушное судно в «автопилотирование».

Компания уточнила, что в дальнейшем не собирается отказываться от пилотов. Новые технологии призваны облегчить работу экипажа и дать больше времени на стратегические решения и выполнение полетного задания.