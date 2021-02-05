Испытания первого гибридного авиадвигателя начались в России

Пока перспективный двигатель испытывают на земле. Этап отработок с демонстратором гибридной силовой установки с электродвигателем мощностью 500 киловатт начался 5 февраля в Новосибирске. Самолет с включенным питанием двигателя проехал по взлетно-посадочной полосе. Это необходимо, чтобы проверить работу силовых установок, самого самолета и его оборудования во время движения по земле.

Во время этого этапа тестирования специалисты убедились, что выбрали правильные технические решения, и отметили корректную совместную работу авиационного оборудования и электродвигателя. Во время испытаний на земле проверили электромагнитную совместимость бортового и сверхпроводникового оборудования, основные режимы работы двигателя и его систем.

Испытания начались по ранее намеченному плану. Летающую лабораторию на базе Як-40 создали специалисты Сибирского научно-исследовательского института имени Чаплыгина.