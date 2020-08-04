Испытания летающего такси-беспилотника прошли в Германии

Уточняется, что автомобиль называется CityAirbus. Он создан для транспортировки пассажиров в пределах города. Машина рассчитана на четырех человек, пилот не требуется, пишет сайт «Мир 24».

Такси способно развить скорость до 120 километров в час. На одном заряде батареи машина может преодолеть расстояние до 100 километров. Авто поднимается в воздух при помощи четырех пропеллеров, они практически не издают шума.