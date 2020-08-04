04 августа 2020, 14:15
Испытания летающего такси-беспилотника прошли в Германии
Испытания летающего такси-беспилотника провели специалисты Германии. По словам инженеров, тестирование прошло успешно, сообщил журнал Travel and Leisure.
Уточняется, что автомобиль называется CityAirbus. Он создан для транспортировки пассажиров в пределах города. Машина рассчитана на четырех человек, пилот не требуется, пишет сайт «Мир 24».
Такси способно развить скорость до 120 километров в час. На одном заряде батареи машина может преодолеть расстояние до 100 километров. Авто поднимается в воздух при помощи четырех пропеллеров, они практически не издают шума.