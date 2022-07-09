Испытания космического аппарата «Луна-25» прошли в Подмосковье

В Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в Подмосковье состоялись тепловакуумные испытания космического аппарата «Луна-25». Об этом рассказал начальник испытательной станции НИЦ РКП Василий Бояркин.

В программе «Большой космос» на «Роскосмос ТВ» Бояркин сообщил, что испытания проводились по программе комплексной экспериментальной отработке.

«Аппарат показал себя хорошо, все термоциклы выдержал, предельно холодные и предельно горячие режимы», — отметил начальник испытательной станции.

«Луна-25» должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли, отметил ТАСС. Отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября, сообщал ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Целью проекта является отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Посадить модуль намерены недалеко от Богуславского кратера.