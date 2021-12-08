Испытания корвета «Резкий» стартовали на Амурском судостроительном заводе

На сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АЗС) во Владивостоке стартовали швартовые испытания многоцелевого корвета «Резкий». Корабль был возведен для Тихоокеанского флота. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

На корабле поселились сотрудники штатного экипажа, а также сдаточная команда. Они будут заниматься проведением пуско-наладочных работ, а также подавать питание на устройства корабля.

«Следующим по плану мероприятием станет постановка корабля на специальный стенд для электромагнитной обработки корпуса», — рассказали в ведомстве.