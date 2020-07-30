Испытания беспилотного циклолета успешно прошли в России

По его словам, исходя из результатов испытания, можно с уверенностью сказать, что данная несущая схема беспилотника является работоспособной и перспективной.

Он также отметил, что преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность и значительно меньшие габариты, это позволяет ему действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.