30 июля 2020, 15:35
Испытания беспилотного циклолета успешно прошли в России
Андрей Григорьев, руководитель Фонда перспективных исследований, рассказал, что в России успешно испытали беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, исходя из результатов испытания, можно с уверенностью сказать, что данная несущая схема беспилотника является работоспособной и перспективной.
Он также отметил, что преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность и значительно меньшие габариты, это позволяет ему действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.