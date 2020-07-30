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    30 июля 2020, 15:35

    Испытания беспилотного циклолета успешно прошли в России

    Анастасия Кременчугская

    Андрей Григорьев, руководитель Фонда перспективных исследований, рассказал, что в России успешно испытали беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его словам, исходя из результатов испытания, можно с уверенностью сказать, что данная несущая схема беспилотника является работоспособной и перспективной.

    Он также отметил, что преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность и значительно меньшие габариты, это позволяет ему действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.

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