Технологии 17 февраля 2023, 05:02 Испытания беспилотника ТрАМП начались в России — СМИ РИА «Новости»: в России начались испытания беспилотника ТрАМП Пресс-служба Минобороны

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Российский транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) приступил к наземным испытаниям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Первый полет запланирован на апрель.

Сейчас отлаживаются системы и механизмы управления беспилотником, а также выполняются серии пробежек «пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров».

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«Все это в рамках подготовки к подъему машины в воздух», — рассказал собеседник агентства.

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БПЛА самолетного типа ТрАМП может развивать скорость до 200 километров в час и беззвучно летать на высоте до трех тысяч метров, рассказал ранее в беседе с «360» эксперт по безопасности, член КС Росгвардии Роман Насонов.

Также этот аппарат отличается от дронов-комикадзе. По словам Насонова, ТрАМП — это платформа, на которой можно набирать любую необходимую комплектацию для исполнения той или иной задачи. Он назвал БПЛА «неким роботом» с неплохими характеристиками.