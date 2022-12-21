Технологии 21 декабря 2022, 10:50 Испытания беспилотника «Фаэтон», предназначенного для ледовой разведки, завершатся в 2023 году

Читать 360tv в

Гендиректор екатеринбургской компании «Эйрбург» Сергей Евдокимов и главный конструктор направления комплексов с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА) Сергей Куминов рассказали, что испытания беспилотника «Фаэтон», предназначенного для ледовой разведки на пространстве Северного морского пути, завершатся в начале следующего года. Об этом сообщил RT.

«Фаэтон» сочетает в себе преимущества дронов самолетного и вертолетного типа, при этом отличается экономичностью и неприхотливостью в эксплуатации.

Реклама

Компания «Эйрбург» также планируют изготовить крупногабаритный транспортный БПЛА, способный перевозить в условиях Арктики до 500 килограммов.

Реклама

БПЛА «Колибри» будет очень крупным и сможет поднимать в воздух от 100 до 500 килограммов полезной нагрузки. К его созданию конструкторы еще не приступили, поскольку компания сейчас ищет инвестора, сообщил Евдокимов.

Авторы: