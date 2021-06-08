Альтернативу реактивному ранцу испытали в Австралии

Австралийские специалисты создали альтернативу реактивному ранцу. Двухвинтовой электрический летательный аппарат назвали Copterpack и уже успешно испытали.

По конструкции изобретение напоминает созданный в Новой Зеландии реактивный ранец Martin, сообщил New Atlas. В летательном аппарате предусмотрены два винта диаметром порядка 90 сантиметров. С жестким каркасом рюкзака они соединяются трубками из углеродного волокна. Питает конструкцию аккумуляторные батареи, расположенные под рюкзаком. Для управления есть пара плоских подлокотников.

Создатели Copterpack уже успешно испытали устройство. С помощью нового летательного аппарата мужчина поднялся в воздух и пролетел над морем в Австралии. Сначала пилот набрал высоту над пляжем, а затем протестировал движения вперед и вбок. После нескольких поворотов мужчина мягко приземлился.

Беспилотники с четырьмя и более винтами могут изменять их скорости, чтобы самостабилизироваться. В случае с двумя винтами идет изменение угла наклона роторов и вектора тяги. Летательный аппарат выглядит довольно громоздко и не совсем надежно, но на видео продемонстрировали, что полет можно хорошо контролировать.