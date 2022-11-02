Использование дипфейков в кинематографе предложили узаконить | 360°

Технологии 02 ноября 2022, 04:44 Использование дипфейков в кинематографе предложили узаконить Правовед Виноградов предложил узаконить использование дипфейков в кинематографе Публичное достояние

Читать 360tv в

Технологии дипфейка позволяют оживить любое изображение или воскресить умершего актера. «Парламентская газета» выясняла, кому принадлежат права на лица артистов и как в законодательстве интерпретируют использование этой технологии. Декан факультета права Высшей школы экономики, член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов рассказал изданию, кто является правообладателем изображения человека.

После смерти человека его аватар могут использовать только с согласия детей, супруга или родителей, отметил правовед, ссылаясь на Гражданский кодекс России.

Реклама

«Законом предусмотрен ряд исключений, однако они не являются релевантными для использования изображения с помощью технологии дипфейк», — объяснил декан.

Реклама

Вопрос авторского права на дипфейк пока никак не регламентирован в законе. У ситуации с использованием дипфейка есть не только моральный, но и материальный аспект, подчеркнул Виноградов.

«Новые технологии должны и будут применяться, главное — чтобы не в ущерб доброму имени людей, которых уже нет с нами. Грань здесь тонкая: мог бы и захотел бы сам артист сыграть то, в чем использовали его образ?» — такое мнение изданию высказала первый зампред Комитета Госдумы по культуре заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Она отметила, что, скорее всего, эта технология будет востребована, главное — талантливо ее реализовать.