Мысли членов Компартии Китая проверили искусственным интеллектом

Китайские ученые разработали новую систему искусственного интеллекта, который способный читать мысли человека по мимике и мозговым волнам. Программа предназначена для проверки лояльности членов Коммунистической партии. Об этом сообщила газета The Times.

Авторы материала сослались на данные разработчиков из научного исследовательского центра в Хэфэй. При этом журналисты отметили, что 1 июля все материалы, включая видео с испытанием со страницы центра исчезли.

На удаленном ролике участник находился внутри кабинки с монитором, где ему показывали статьи об успехах китайских политиков. Искусственный интеллект проверял реакцию подопытного на полученную информацию. Всего проверку прошли 43 человека.

Журналисты отметили, что это не первая подобная технология, которая используется в Китае. К примеру, специалисты следят за рабочими предприятий — за проявлениями усталости и стресса.

Кроме того, существует мобильное приложение, в котором за просмотр статей, видео и участие в викторинах о работе Компартии Китая дают баллы, которыми можно оплатить покупки в магазинах или обеды в кафе.