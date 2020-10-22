Искусственный интеллект устроится на работу в скорую помощь

На станции разработали уникальный алгоритм опроса пациентов с применением искусственного интеллекта.

«По сути, эта система представляет собой специальные алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта, разработанные на основе всех вариантов обращений, с которыми сталкивается скорая помощь», — говорится в сообщении.

Инновации позволят оптимизировать работу службы и сократить время обработки вызовов 103 и от службы 112. Кроме того, теперь будет тратится меньше времени на направление бригад до пациентов, улучшено качество предоставляемой медицинской помощи, написал сайт «Дни.ру». Все это возможно благодаря использованию централизованного управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи.

Система работает по определенной схеме. В Единый городской диспетчерский центр московской скорой помощи поступают обращения от граждан. Диспетчеры обрабатывают вызовы: задают вопросы согласно разработанному алгоритму, делают отметки в системе напротив нужного ответа. После этого сведения направляются в информационную систему, где оцениваются жалобы. Система анализирует сведения в онлайн-режиме с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод: экстренный или неотложный.