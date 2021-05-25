Искусственный интеллект стал помогать российским судьям

Российская судебная система решила автоматизироваться и подключила себе в помощь искусственный интеллект. С его помощью будут взыскивать налоги с граждан. Об этом рассказал председатель Совета судей Виктор Момотов.

По его словам, такой пилотный проект в этом году запустили в Белгородской области. К трем судебным участкам мировых судей подключили искусственный интеллект. Он будет использоваться при взыскании имущественного, транспортного и земельного налогов. Момотов подчеркнул, что в его задачи не будет входить вынесение самого судебного приказа. Он будет готовить необходимые документы, проверять реквизиты.

«Принятие решения в электронном виде с помощью слабого искусственного интеллекта позволит оперативно направлять приказ гражданину, в том числе через портал государственных и муниципальных услуг», — отметил глава Совета судей.

Он также обратил внимание на проблему с уведомлением должников. Ее, по мнению Момотова, также можно решить через сервис госуслуг. Для этого нужно предусмотреть возможность в личном кабинете не только ознакомиться с содержанием судебного приказа, но и направить несогласие с взысканием. Это упростит процесс защиты своих прав для россиян.

Внедрение новых технологий позволит существенно снизить нагрузку на суды. Благодаря этому у них появится больше времени для решения более сложных споров, заключил он.