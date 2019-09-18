  • Искусственный интеллект проследит за российскими водителями

    18 сентября 2019, 08:33

    Андрей Иванов

    Поведение водителей с 2022 года смогут анализировать при помощи специальной системы, которая будет предупреждать о возникновении аварийной ситуации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).
    Искусственный интеллект проследит за российскими водителями

    Российская компания «Скайтрэк» разработала проект Skytracking Transport Security. Начать работу по созданию системы в компании планируют в 2020 году.

    Российских автомобилистов оценят по стилю вождения

    Подробнее

    По замыслу разработчиков, система при помощи компьютерного зрения будет следить за поведением водителя во время движения.

    Будет учитываться ряд моментов: курение за рулем, разговор по сотовому телефону, степень усталости и другие факторы, которые могут привести к ДТП. Кроме того, специальные датчики смогут оценить превышение скорости и техническое состояние автомобиля.

    Все полученные данные будут анализироваться искусственным интеллектом, и система предупредит водителя, если есть опасность ДТП.

    «Система позволит снизить аварийность до 50%. Фактически технология может появиться в транспортных средствах в течение трех-пяти лет и станет стандартной частью каждого легкового или грузового автомобиля», — приводит агентство слова собеседника.

    В НТИ также добавили, что в будущем такими системами планируется оснастить общественный транспорт.