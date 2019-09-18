Искусственный интеллект проследит за российскими водителями

Российская компания «Скайтрэк» разработала проект Skytracking Transport Security. Начать работу по созданию системы в компании планируют в 2020 году.

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По замыслу разработчиков, система при помощи компьютерного зрения будет следить за поведением водителя во время движения.

Будет учитываться ряд моментов: курение за рулем, разговор по сотовому телефону, степень усталости и другие факторы, которые могут привести к ДТП. Кроме того, специальные датчики смогут оценить превышение скорости и техническое состояние автомобиля.

Все полученные данные будут анализироваться искусственным интеллектом, и система предупредит водителя, если есть опасность ДТП.

«Система позволит снизить аварийность до 50%. Фактически технология может появиться в транспортных средствах в течение трех-пяти лет и станет стандартной частью каждого легкового или грузового автомобиля», — приводит агентство слова собеседника.

В НТИ также добавили, что в будущем такими системами планируется оснастить общественный транспорт.