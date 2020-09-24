Искусственный интеллект прочитал мысли человека

Исследователи разработали методику, с помощью которой компьютер отслеживает сигналы человеческого мозга и моделирует визуальное восприятие.

Благодаря новой разработке ИИ научился показывать неизвестную ранее информацию. Например, изображения, которые появляются в сознании человека. Соответственно, в данном случае можно говорить о попытке представить, о чем думает человек.

Методика работает при помощи нового интерфейса «мозг-компьютер». Это первое исследование, в котором сигналы мозга и компьютерное представление информации моделировались при помощи искусственного интеллекта одновременно. Ранее интерфейсы осуществляли только одностороннюю связь от мозга к компьютеру