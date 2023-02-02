02 февраля 2023, 14:29
Искусственный интеллект привлекут к решению проблемы опустынивания в Ставропольском крае
В пресс-службе МТС сообщили, что для борьбы с опустыниванием и деградацией почв в Ставропольском крае будет привлечен искусственный интеллект. Об этом написал сайт newstracker.ru.
Программно-аппаратный комплекс сможет отслеживать сотни параметров изменения состояния земель и природных сообществ. Таким образом Федеральный научный центр агроэкологии РАН будет прогнозировать дальнейшую ситуацию в регионе.
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Помимо Ставропольского края, такая система начнет функционировать в Калмыкии, Дагестане, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях.
Искусственный интеллект
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