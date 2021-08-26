Искусственный интеллект привлекут к борьбе с лесными пожарами в России

Третий хакатон по искусственному интеллекту состоится с 3 по 5 сентября в Ставрополе. Его участникам предстоит разработать алгоритм, который позволит прогнозировать среднесуточный прирост площади крупного ландшафтного пожара. Такую задачу поставили МЧС России, Росгидромет и Рослесхоз.

Данные о прогнозе дальнейшего развития пожара позволят оперативно привлекать дополнительные силы и средства, чтобы ликвидировать огонь. Это снизит материальный ущерб и количество жертв среди населения.

Заместитель Министра МЧС России Виктор Ничипорчук отметил, что защита населенных пунктов от природных пожаров — одна из приоритетных задач в деятельности МЧС России.

«С целью оптимизации проводимых работ используются все имеющиеся ресурсы. Новое видение решения проблемы участниками хакатона с применением искусственного интеллекта может повысить точность и оперативность прогнозирования таких пожаров и их возможного развития, что позволит предотвратить потери и сократить сроки ликвидации», — уточнил он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что борьба с природными пожарами — очень актуальная тема для Ставрополя. Ведь это крупный аграрный регион, который расположен в зоне с жарким и засушливым климатом. Каждый год возникает риск ландшафтных возгораний, которые несут угрозу для людей, населенных пунктов, сельхозугодий.

«Этот хакатон призван воплотить передовые идеи в перспективный проект, имеющий конкретное практическое применение. <…> Убежден, что использование для борьбы с ландшафтными пожарами искусственного интеллекта, современных технологий позволит повысить защищенность и людей, и экономики, и природы нашего края. Мы заинтересованы внедрять у себя такие практики», — отметил он.

Мероприятие в Ставрополе пройдет в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». Он направлен на популяризацию технологий ИИ среди молодых специалистов и студентов России, а также — формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ и на генерацию решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора. Победители хакатона разделят между собой призовой фонд в 400 тысяч рублей.

«Одно из ключевых преимуществ искусственного интеллекта — видеть закономерности и последовательности в массивах больших данных, которые ускользают от внимания аналитиков. Уверен, решения наших участников помогут поднять противопожарные мероприятия на новый уровень», — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Регистрация на хакатон открыта до 1 сентября. Подробная информация об условиях участия и призах доступна на сайте проекта.