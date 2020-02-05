Искусственный интеллект придал фильму «Прибытие поезда» современное качество

Фильм загрузили в приложение Gigapixel AI, которое с помощью нейросетевых алгоритмов увеличивает изображения и добавляет реалистичные детали. После повысили частоту кадров в программе DAIN.

Автором эксперимента стал Денис Ширяев, который выложил результат на своем канале на Youtube.