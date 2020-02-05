05 февраля 2020, 15:18
Искусственный интеллект придал фильму «Прибытие поезда» современное качество
Искусственный интеллект придал современное качество одному из первых фильмов — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Gizmodo.
Фильм загрузили в приложение Gigapixel AI, которое с помощью нейросетевых алгоритмов увеличивает изображения и добавляет реалистичные детали. После повысили частоту кадров в программе DAIN.
Автором эксперимента стал Денис Ширяев, который выложил результат на своем канале на Youtube.