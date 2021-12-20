Искусственный интеллект предложили подключить к мониторингу игр

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), находящийся в ведомстве Роскомнадзора, предложили использовать для мониторинга внутреннего контента видеоигр. Об этом сообщил «Коммерсант».

По мнению аналитиков центра, искусственный интеллект поможет защитить граждан от сцен с содержанием детской порнографии, употребления наркотиков и призывов к самоубийству. В том случае, если инициатива будет реализована, это может оказать влияние на доступность видеоигр и игровых платформ.

«Игры становятся сложнее, а человек не может охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок», — сказал руководитель НТЦ ГРЧЦ Александр Федотов.

По его мнению, человеку все сложнее разобраться в сложном сюжете видеоигр, где есть глубокая и продуманная мифология, для ее изучения придется потратить тысячи часов.

При этом в ГРЧЦ сообщили, что применение ИИ будет рекомендацией, однако решение по конкретному признаку будет приниматься экспертом на основании всей доступной информации.

Основатель сайта rawg.io Гаджи Махтиев считает, что инициатива создает дополнительные трудности разработчикам игр. По его мнению, это может привести к ограничению доступности продукта на платформах по формальным признакам.

Боевик It Takes Two был признан лучшей видеоигрой в 2021 году.