Искусственный интеллект поможет оценить, пора ли ремонтировать здания

Искусственный интеллект (ИИ) могут задействовать в России при оценке изношенности коммуникаций и необходимости ремонта в здании. Об этом замглавы Минстроя РФ Максим Егоров сообщил «Российской газете».

Ведомство изучает возможность использования ИИ при планировании ремонтных работ. По словам замминистра строительства, технология может применяться при анализе данных и сообщать об изношенности коммуникаций — например, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе.

В умных городах в будущем появится новый тип коммуникаций. По словам Егорова, инфраструктура будет самостоятельно регулировать подачу тепла, исходя из температуры воздуха на улице, что позволит избежать перегрева в домах. Это будет удобно и выгодно для жителей и, кроме того, окажет положительный экологический эффект для всего города, подчеркнул замминистра.

ФАС ранее попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье за последние несколько лет. А в Минстрое предложили увеличить субсидии для девелоперов, чтобы стабилизировать цены.