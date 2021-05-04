facebook_pixel
    04 мая 2021, 10:12

    Искусственный интеллект поможет оценить, пора ли ремонтировать здания

    Александр Блинов

    Искусственный интеллект (ИИ) могут задействовать в России при оценке изношенности коммуникаций и необходимости ремонта в здании. Об этом замглавы Минстроя РФ Максим Егоров сообщил «Российской газете».

    Искусственный интеллект поможет оценить, пора ли ремонтировать здания

    Ведомство изучает возможность использования ИИ при планировании ремонтных работ. По словам замминистра строительства, технология может применяться при анализе данных и сообщать об изношенности коммуникаций — например, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе.

    В умных городах в будущем появится новый тип коммуникаций. По словам Егорова, инфраструктура будет самостоятельно регулировать подачу тепла, исходя из температуры воздуха на улице, что позволит избежать перегрева в домах. Это будет удобно и выгодно для жителей и, кроме того, окажет положительный экологический эффект для всего города, подчеркнул замминистра.

    ФАС ранее попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье за последние несколько лет. А в Минстрое предложили увеличить субсидии для девелоперов, чтобы стабилизировать цены.