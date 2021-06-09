Искусственный интеллект поможет добывать нефть в Арктике

Газовая компания «Мессояханефтегаз» запустила в Тюмени интегрированный центр разработки месторождений. С помощью математического моделирования специалисты будут просчитывать весь цикл нефтедобычи, находясь в двух тысячах километров от месторождения, написало ИА «СеверПресс».

Это станет возможным при помощи установленного в тюменском центре точного виртуального двойника Восточно-Мессояхского месторождения с компьютерными копиями 550 скважин, 500 километров трубопроводов, объектов подготовки нефти и газа.

«Мощности интегрированного центра позволяют нам быстро, в режиме реального времени получать комплексную аналитику, не расходуя на эту экспертизу ценный человеческий ресурс, и формировать точные операционные прогнозы на любой временной период. Это дает кросс-функциональной команде „Мессояхи“ возможность сконцентрироваться на главном — безопасной и эффективной работе с трудными запасами Арктики», — рассказал генеральный директор компании Алексей Кан.