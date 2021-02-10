Искусственный интеллект от Facebook отключили, заподозрив в заговоре против людей

Facebook свернул испытания искусственного интеллекта из-за того, что он начал выражаться непонятными, но символичными конструкциями. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранные СМИ.

По мнению некоторых специалистов, чат-боты экспериментировали с языком, чтобы вывести алгоритм для благоприятной беседы. Однако пользователей Сети и журналистов испугали странные фразы. Они предположили, что ИИ с помощью кодированных фраз строил заговор против людей. В итоге проект пришлось свернуть.