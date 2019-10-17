Искусственный интеллект научили видеть чужими глазами

«Раньше считалось, что исследовать процессы в мозге по ЭЭГ — это все равно, что пытаться узнать устройство двигателя паровоза по его дыму. Мы не предполагали, что в ней содержится достаточно информации, чтобы хотя бы частично реконструировать изображение, которое видит человек», — приводит агентство слова одного из авторов проекта, Григория Рашкова.

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Собеседник отметил, что реконструкция изображения, которые видит человек, вполне реальна.

Эксперимент состоял из двух частей: сначала испытуемым показывали различные видеоролики (абстракции, водопады, лица людей, быстро движущиеся объекты и так далее) и в это время делали ЭЭГ, а потом данные энцефалографии использовали для обучения нейросети.

Результат превзошел все ожидания — программа выдавала изображение, по которому легко можно было определить категорию видео.

Данная разработка в будущем поможет при создании устройств реабилитации людей, которые перенесли инсульт.