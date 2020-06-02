Искусственный интеллект научили читать рукописи на русском языке

Российские разработчики придумали систему, которая позволяет расшифровывать рукописные тексты. Новинку уже начали применять в страховании, банках и энергетике. В основе продукта — нейронные сети, выполняющие различные функции.

«Работающая на входе система искусственного интеллекта классифицирует документ, затем подключается решение, которое определяет структуру и расположение его полей, а завершает процесс нейросеть, способная конвертировать изображение в текст», — рассказал «Известиям» ведущий ИИ-разработчик компании Dbrain Владислав Заборовский.

Причем такая разработка позволяет расшифровывать и сложные документы, в которых есть и рукописи, и напечатанный текст.

По словам Заборовского, задача, которая стояла перед разработчиками, — достаточно сложная в IT-отрасли, ведь иногда даже люди не могут прочитать написанный от руки текст.

Ранее другие российские ученые представили разработку, которая позволяет следить за больными COVID-19 без непосредственного присутствия медиков. Система искусственного интеллекта сама определяет расположение пациента и его активность. Врачи в это время могут решать все вопросы с помощью голосовой связи.