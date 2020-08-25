Искусственному интеллекту доверят определение диагнозов пациентов

Российским врачам в ближайшем будущем на помощь может прийти искусственный интеллект. Соответствующий законопроект уже начали готовить.

Проект закона-спутника разрабатывает АНО «Цифровая экономика» совместно с Минэкономразвития, его создают в дополнение к принятому ФЗ о «регуляторных песочницах», сообщают «Известия» со ссылкой на документ. В течение трех лет специалисты будут работать над искусственным интеллектом и тестировать его в ведущих медицинских вузах.

Технология должна помощь медикам ставить диагнозы, система сможет считывать текст и изображения. Но эксперты обеспокоены тем, что искусственный интеллект смогут взломать хакеры и данные пациентов попадут в открытый доступ.

В скором времени Минэкономразвития отправит законопроект на рассмотрение в правительство.

Как быстро искусственный интеллект сможет влиться в рабочий процесс медиков, неизвестно. Ведь такая помощь может и усугубить ситуацию — врачи со временем потеряют квалификацию и сами с трудом будут ставить диагнозы. В любом случае над новой технологией будут работать с учетом всех нюансов. Если закон-спутник получит одобрение от правительства, его внесут Госдуму.