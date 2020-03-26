Исходный код видеокарт AMD достался хакеру

Злоумышленница решила продать данные. Тем не менее, если покупатель не найдется, то вся информация окажется в открытом доступе.

«Они [файлы] не были защищены должным образом или даже зашифрованы, что просто печально», — пояснил хакер TorrentFreak.

Киберпреступница оценила украденный код в 100 миллионов долларов. Однако представители компании AMD подчеркнули, что его публикация не повлияет на конкурентоспособность и безопасность графических продуктов организации.

«Мы тесно сотрудничаем с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами в рамках продолжающегося уголовного расследования», — отметили в AMD.