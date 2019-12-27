Исчезающие сообщения появятся в WhatsApp

WhatsApp тестирует функцию «исчезающих сообщений» на iOS и Android. Функция позволит освободить память гаджета от старых сообщений.

Об этом сообщил портал WABetaInfo. Новая функция будет доступна только в групповых чатах. Устаревшие сообщения будут удаляться автоматически. Включить эту функцию смогут только администраторы чатов, остальным участникам она будет недоступна.

Во второй декаде декабря стало известно, что уязвимость, которая связана с групповыми чатами в мессенджере WhatsApp, коснется только владельцев устаревших гаджетов. Для них обновления выпускаются гораздо реже.

Обнаруженная ошибка позволяла хакерам нарушить работу мессенджера, направив вредоносное сообщение в групповой чат. В настоящее время мессенджером пользуются более полутора миллиардов человек.