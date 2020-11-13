Исчезающие сообщения появятся в Facebook и Instagram

Функция будет подключаться при помощи свайпа в уже существующем чате. Еще один свайп позволит вернуться в обычный режим. Кроме того, появится уведомление, если собеседник сделает скриншот переписки.

«Иногда сообщение — это что-то спонтанное, что вы хотите сказать в данный момент, не беспокоясь о том, что оно останется», — прокомментировали в блоге появление функции.