13 ноября 2020, 17:42
Исчезающие сообщения появятся в Facebook и Instagram
Instagram и Facebook Messenger скоро запустят новую функцию, которая позволит отправлять сообщения, исчезающие после прочтения и закрытия чата. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на блог Facebook Messenger.
Функция будет подключаться при помощи свайпа в уже существующем чате. Еще один свайп позволит вернуться в обычный режим. Кроме того, появится уведомление, если собеседник сделает скриншот переписки.
«Иногда сообщение — это что-то спонтанное, что вы хотите сказать в данный момент, не беспокоясь о том, что оно останется», — прокомментировали в блоге появление функции.