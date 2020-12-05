iPhone потерял «изюминку»

«iPhone потерял ту изюминку, которой обладал много лет», — заявил он.

Продажи iPhone упали в три раза. Соловьев связал это прежде всего с высоким ценообразованием. Приличный ценник не по карману людям.

Кроме того, Apple изначально заказала меньше аппаратов, чем в 2019 году. На это решение повлияла пандемия коронавируса. В компании понимали, что не продадут много аппаратов. Предложенные смартфоны быстро разошлись. Однако не по причине их суперпопулярность, а из-за того, что спрос превысил расчетные запасы.

«Сейчас они пытаются возобновить жар на фабриках, чтобы удовлетворить спрос, но не думаю, что он будет высок. Очень большая конкуренция», — заметил Соловьев.

Спрос сократился также в виду неправильной политики Apple. В какой-то период компания расслабилась, поэтому устройства оставались практически теми же. Разработчики делали только незначительные косметические улучшения.

Тем не менее сейчас Apple пытается наверстать упущенное, что доказала двумя последними моделями телефонов.

«На мой взгляд, iPhone 11 и iPhone 12 вернули себе утраченные позиции в силу того, что там много технологических фишек. Был период, в 2017–2018 годах, когда Apple откровенно отставала по всем характеристикам от IOS. Сейчас же он вновь становится недосягаемым для конкурентов», — заявил эксперт.

Он предположил, что к разработке в большей степени допустили инженеров и убрали маркетологов.