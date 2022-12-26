Технологии 26 декабря 2022, 12:28 iPhone 14 и iPhone SE отказались адаптировать под российские сотовые сети «Коммерсант»: Apple отказалась адаптировать iPhone 14 и iPhone SE под сети в России piqsels

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Американская корпорация Apple отказалась адаптировать смартфоны, выпущенные после ухода с российского рынка, под местные сети. Операторы просили настроить поддержку VoLTE и VoWiFi, высококачественную передачу голоса и раздачу интернета без ручной настройки, рассказал «Коммерсант».

На работу функции передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонках по Wi-Fi (VoWiFi) пожаловались посетители профильного форума 4PDA, проблему подтвердили в «Вымпелкоме», Tele2, МТС и «Мегафоне». В марте Apple ушла из страны, и смартфоны iPhone 14 и iPhone SE третьего поколения решили не поставлять в Россию официально — их завезли при помощи параллельного импорта.

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Российские операторы связи не смогли согласовать с Apple некоторые особенности настройки под местные сети. Например, в режиме модема на ввезенных iPhone 14 владельцам пришлось вручную прописывать параметры. Кроме того, в России на этой модели недоступен кодек EVS (HD Voice+) для передачи голоса в сверхвысоком качестве.

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Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что в крупных городах на VoLTE пришлось не меньше 60% трафика. VoWiFi пользуются реже, но в регионах активней, чем в столице. Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков сказал, что это ударит по доверию к Apple и ее смартфонам, однако один из поставщиков электроники это опроверг — любители iOS так и не отказались от нее в пользу Android.