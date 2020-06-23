«Вот первые макеты iPhone 12 в трех размерах — 5.4 дюйма, 6.1 дюйма, 6.7 дюйма. Плоские края, тройная камера. Вырезы и камеры могут отличаться, но корпус выглядит многообещающим», — пишет Дискон.

Эти снимки подтверждают слухи о том, что новый iPhone будет угловатой формы и станет похож на уже забытый аудиторией iPhone 4. При этом боковые рамки гаджета плоские, как у iPad Pro последних поколений. Впервые об этом стало известно в апреле 2020 года. Тогда же появилась информация, что у новой линейки торцы будут выполнены из нержавеющей стали.

Также ходили слухи, что в некоторых смартфонах линейки iPhone 12 появятся экраны с частотой обновления в 120 Гц. Это обеспечит более «живое» изображение. Такие экраны уже установили в новых iPad Pro.

Ожидается, что компания выпустит сразу четыре iPhone с разной диагональю экрана. У всех будет тройная камера. Есть уже и предполагаемые ценники на новинки. Якобы стоимость будет начинаться с 649 долларов. iPhone 12 Max при этом будет чуть дороже — от 749 долларов, iPhone 12 Pro — от 999 долларов, а iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов.

Стоит подчеркнуть, что эти данные не являются официальными. Обычно Apple держит информацию о новых релизах в секрете вплоть до их презентации. Традиционно новые мобильные телефоны компания представляет в конце сентября. Однако в этом году в планы вмешался коронавирус, который нарушил поставку комплектующих и может сместить дату презентации. Это подтверждает компания Broadcom — один из партнеров Apple.