    23 июня 2020, 12:55

    Каким будет iPhone 12? Инсайдер опубликовал фото макетов — и они похожи на хорошо забытое старое

    Ксения Дагаева

    Инсайдер Сонни Диксон опубликовал в Twitter фотографии макетов будущей линейки iPhone 12. На снимках три гаджета, которые помогают понять, как могут выглядеть новинки от Apple. Чего ждать от смартфона?
    Каким будет iPhone 12? Инсайдер опубликовал фото макетов — и они похожи на хорошо забытое старое

    «Вот первые макеты iPhone 12 в трех размерах — 5.4 дюйма, 6.1 дюйма, 6.7 дюйма. Плоские края, тройная камера. Вырезы и камеры могут отличаться, но корпус выглядит многообещающим», — пишет Дискон.

    Эти снимки подтверждают слухи о том, что новый iPhone будет угловатой формы и станет похож на уже забытый аудиторией iPhone 4. При этом боковые рамки гаджета плоские, как у iPad Pro последних поколений. Впервые об этом стало известно в апреле 2020 года. Тогда же появилась информация, что у новой линейки торцы будут выполнены из нержавеющей стали.

    Также ходили слухи, что в некоторых смартфонах линейки iPhone 12 появятся экраны с частотой обновления в 120 Гц. Это обеспечит более «живое» изображение. Такие экраны уже установили в новых iPad Pro.

    Ожидается, что компания выпустит сразу четыре iPhone с разной диагональю экрана. У всех будет тройная камера. Есть уже и предполагаемые ценники на новинки. Якобы стоимость будет начинаться с 649 долларов. iPhone 12 Max при этом будет чуть дороже — от 749 долларов, iPhone 12 Pro — от 999 долларов, а iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов.

    Стоит подчеркнуть, что эти данные не являются официальными. Обычно Apple держит информацию о новых релизах в секрете вплоть до их презентации. Традиционно новые мобильные телефоны компания представляет в конце сентября. Однако в этом году в планы вмешался коронавирус, который нарушил поставку комплектующих и может сместить дату презентации. Это подтверждает компания Broadcom — один из партнеров Apple.