iPhone 12 не зашел фанатам Apple. Стоит ли его покупать?
«Все зависит от того, какой у вас был телефон до обновления нового iPhone. Если вы были пользователем обычного iPhone 11 или 10, то изменения очень существенные. В первую очередь они касаются дисплея. Пользователи iPhone 12 сейчас не чувствуют себя обладателями бюджетного флагмана, как это было с iPhone 10 ХR или 10», — рассказал эксперт.
Если вы обладаете iPhone 11 Pro и Pro Max, то уже большой вопрос, стоит ли вам обновляться. Потому что отличий существенных нетНиколай Николаев.
По его словам, эксперты считают, что основные камеры в iPhone 11 Pro и 12 практически идентичны. Он также отметил, что у 11 Pro телефон меньше по диагонали, поэтому далеко не всем понравится диагональ у 12 Pro.
«Если у вас iPhone 11 Pro или Pro Max, то, возможно, обновляться прямо сейчас смысла какого-то нет. Стоит дождаться, когда ваш текущий телефон перестанет нормально функционировать. Если у вас 10 ХR или 11 и вы готовитесь к покупке iPhone 12, то это будет хорошее решение», — рассказал главред.
Собеседник «360» добавил, что Apple на протяжении трех лет выпускает ультрафлагман — это 10, 10 S, 10 S Maxs, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Pro и 12 Pro Max. В предыдущие два года в 10 R и 11 сильно ощущалась «низкобюджетность». Это касалось широких рамок и устаревших технологий.
«Если разобрать iPhone 12 и 12 Pro, то большинство деталей будет взаимозаменяемыми. По сути, сейчас это один и тот же телефон. И именно iPhone 12 может стать хорошим бестселлером», — резюмировал Николаев.
Ранее новинку от Apple жестко раскритиковали в Сети, передает портал ToDay News Ufa.