iPhone 12 не зашел фанатам Apple. Стоит ли его покупать?

Поклонников Apple разочаровал iPhone 12, и, как оказалось, на это есть причины. Главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев рассказал «360», что восприятие новой модели зависит от того, каким смартфоном пользовались до него.

«Все зависит от того, какой у вас был телефон до обновления нового iPhone. Если вы были пользователем обычного iPhone 11 или 10, то изменения очень существенные. В первую очередь они касаются дисплея. Пользователи iPhone 12 сейчас не чувствуют себя обладателями бюджетного флагмана, как это было с iPhone 10 ХR или 10», — рассказал эксперт.

Если вы обладаете iPhone 11 Pro и Pro Max, то уже большой вопрос, стоит ли вам обновляться. Потому что отличий существенных нет Николай Николаев.

По его словам, эксперты считают, что основные камеры в iPhone 11 Pro и 12 практически идентичны. Он также отметил, что у 11 Pro телефон меньше по диагонали, поэтому далеко не всем понравится диагональ у 12 Pro.

«Если у вас iPhone 11 Pro или Pro Max, то, возможно, обновляться прямо сейчас смысла какого-то нет. Стоит дождаться, когда ваш текущий телефон перестанет нормально функционировать. Если у вас 10 ХR или 11 и вы готовитесь к покупке iPhone 12, то это будет хорошее решение», — рассказал главред.

Собеседник «360» добавил, что Apple на протяжении трех лет выпускает ультрафлагман — это 10, 10 S, 10 S Maxs, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Pro и 12 Pro Max. В предыдущие два года в 10 R и 11 сильно ощущалась «низкобюджетность». Это касалось широких рамок и устаревших технологий.

«Если разобрать iPhone 12 и 12 Pro, то большинство деталей будет взаимозаменяемыми. По сути, сейчас это один и тот же телефон. И именно iPhone 12 может стать хорошим бестселлером», — резюмировал Николаев.

Ранее новинку от Apple жестко раскритиковали в Сети, передает портал ToDay News Ufa.