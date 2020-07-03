iPhone 12 может лишиться зарядки в комплекте

Массовое производство iPhone 12 задерживается на срок от четырех недель до двух месяцев. Причина — приостановка работы заводов в Китае из-за коронавируса. По последним данным, массовое производство запустят в начале октября. Apple пытается сократить эту задержку. Однако эта скорость может привести к массовому браку в iPhone 12.

Также есть предположение, что из-за этого в комплекте может не оказаться зарядки и наушников.

Если пользователи будут переходить на iPhone 12 с OnePlus 7T, они столкнутся с проблемой в вопросе зарядки. У OnePlus 7T зарядка — Warp Charge, а она не подходит к айфону. Соответственно, для полной совместимости и безопасности она будет питать смартфон на минимальной мощности. А значит, возможности iPhone 12 и зарядного устройства не будут использоваться по максимуму. В таком случае лучше всего будет докупить совместимый адаптер. А это вызовет всеобщий гнев и шутки, что Apple всеми силами выбивает деньги из пользователей, отметило издание.

В то же время iPhone 12 обещают сделать прорывными. Например, в камеры встроят датчик Lidar для улучшения работы дополненной реальности. Также в смартфоны добавят модем 5G.