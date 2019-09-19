iPhone 11 обошел предыдущие модели по количеству предзаказов

Продажи трех новых моделей iPhone стартуют в России 20 сентября. Предзаказ на них увеличился в несколько раз, по сравнению с прошлогодними Xr.

На черный iPhone 11 Pro с объемом памяти в 128 гигабайт пришлось больше всего предзаказов, сообщила газета «Известия». Он стал самым популярным смартфоном, который заказывают заранее. Доля решивших купить его заранее составила 60% от всех заявок.

Спрос велик и на новые зеленые модели iPhone 11. Заинтересованы потенциальные покупатели в темно-зеленых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, причем чаще предзаказ делают на гаджеты, у которых 256 и 512 гигабайт памяти.

Самую доступную модель из новой линейки Apple — iPhone 11 — заказали в 10 раз больше, чем iPhone Xr. По мнению ретейлеров, примерно в три-четыре раза вырос спрос и на остальные смартфоны — 11 Pro и 11 Pro Max. Популярность iPone 11 Pro в абсолютных цифрах выше, чем у iPone 11.

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Сейчас, полагают эксперты, пользователи начали массово менять iPhone 6 и 7 на более современные. Характеристики iPhone Pro позволяют предположить, что актуальным гаджет останется порядка двух лет.

Стоимость самой доступной модели iPhone в этом году — от 59,9 тысяч рублей. Ценник на пять тысяч ниже, чем на прошлогодний iPhone Xr на старте продаж.

В технологическом плане Apple отстает от других производителей смартфонов. Специалисты отмечают, что компании едва ли удастся переломить тенденцию и заставить долю iPhone на мировом рынке вырасти.