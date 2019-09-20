iPhone 11 назвали странным телефоном для понтов

Продажи смартфона стартовали в России 20 сентября, выстроились очереди. Однако к ажиотажу вокруг нового гаджета нужно отнестись осторожно. В противном случае можно «попасть на бабки», предупредил Барецкий.

«Я знаю про все эти очереди, про предзаказы. В большинстве случаев это, конечно, развод. Знакомые повелись на эту тему, а их киданули, они попали на бабки. Это я к тому, что вокруг этих новинок постоянно крутятся мошенники», — рассказал шоумен.

Первые покупатели iPhоne 11 в Москве. Один взял по предзаказу, другой стоял в очереди 15 минут Подробнее

Он уверен, что ажиотаж вокруг очередного продукта Apple создается искусственно. Молодежь завлекают красочной рекламой.

Барецкий оценил «крутую» камеру iPhone 11, но Китай уже давно создает подобные девайсы.

«Я не спорю, айфон — крутой телефон, но мне кажется, что он излишне разрекламированный, поэтому все к нему так и относятся. На самом деле все эти технологии есть уже давно у тех же китайцев, просто они не настолько пропиарены», — добавил Барецкий.

Музыкант заметил, что многие покупатели не используют и половины функций смартфона. Поэтому непонятно, зачем тратить большую сумму на смартфон, который толком и не используется.