Инженеры из Японии научились поднимать предметы в воздух с помощью звука

Исследователи Токийского столичного университета рассказали, что поднять предметы в воздух возможно при помощи оптического пинцета. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Japanese Journal of Applied Physics.

Ученые уточнили, что давление, которое создают лазеры, достаточно для перемещения объекта. Однако передвигать пока только можно чрезвычайно маленькие частицы.

Существует мнение, что акустический пинцет может стать более эффективным по сравнению с оптическим. По мнению ученых, он способен переносить различные материалы больших размеров, вплоть до миллиметрового масштаба.

Звуковые волны неохотно поддаются манипулированию в режиме реального времени. Однако авторам эксперимента удалось построить полусферическую акустическую решетку, которая подняла трехмиллиметровый шарик из полистирола.

Умение манипулировать предметами важно для различных областей науки. Например, такое открытие пригодится в биомедицинской инженерии. Новый удачный эксперимент указал на проведение дальнейших исследований в этой области.