03 сентября 2020, 16:53
Инженеры испытали первый V-образный самолет в Германии
Инженеры Делфтского технологического университета и компания KLM провели первые летные испытания необычного V-образного самолета. Об этом сообщил сайт Planet Today.
Летные испытания модели, оснащенной электрическими двигателями, состоялись в Германии и были признаны полностью успешными.
Модель Flying-V, прошедшая летные испытания, имеет массу 22,5 килограмма. Размах крыла летательного аппарата составляет 3,1 метра, а длина — 2,8 метра. Модель оснащена двумя электрическими двигателями мощностью четыре киловатта, которые питались от литий-полимерной аккумуляторной батареи массой шесть килограммов. Об этом написало РИА ФАН.