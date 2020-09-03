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    03 сентября 2020, 16:53

    Инженеры испытали первый V-образный самолет в Германии

    Анастасия Кременчугская

    Инженеры Делфтского технологического университета и компания KLM провели первые летные испытания необычного V-образного самолета. Об этом сообщил сайт Planet Today.

    Летные испытания модели, оснащенной электрическими двигателями, состоялись в Германии и были признаны полностью успешными.

    Модель Flying-V, прошедшая летные испытания, имеет массу 22,5 килограмма. Размах крыла летательного аппарата составляет 3,1 метра, а длина — 2,8 метра. Модель оснащена двумя электрическими двигателями мощностью четыре киловатта, которые питались от литий-полимерной аккумуляторной батареи массой шесть килограммов. Об этом написало РИА ФАН.

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