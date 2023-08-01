Технологии 01 августа 2023, 11:29 Инженер Терещенко: для поставок измерительных приборов вскоре откроется огромный рынок

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В скором будущем для поставок средств и приборов для измерений откроется огромный рынок, который потребует насыщения. Такое мнение высказал инженер-метролог, бизнесмен Александр Терещенко, сообщили «Дни.ру».

По словам специалиста, этому поспособствует стремительное развитие сотрудничества между странами в индустрии измерений после завершения всех мировых кризисов.

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Терещенко также отметил, что в ближайшие годы Россия наладит поставки средств измерения из Китая — трансформаторы и мегаомметры уже прошли испытания.