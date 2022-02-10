Инженер Наурзоков рассказал, почему воникают проблемы с зарядкой ноутбука

Инженер по проектным решениям Acer Назир Наурзоков перечислил основные причины проблем с зарядкой ноутбука. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Часто работает достаточно простой способ: выключение ноутбук, отсоединение зарядки и батарею (если она съемная), удержание кнопки включения на 15-20 секунд. Потом следует все подключить в обратной последовательности. Это обычно работает на новых устройствах, где была неправильно инициализирована батарея.

Также может быть проблема с BIOS. В этом случае ее надо либо сбросить до заводских настроек, либо установить обновленную версию.