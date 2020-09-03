Инженер из Самары изобрел сенсорную перчатку для глухих

Изначально Бражнико создал перчатку-джойстик, которая позволяла играть в компьютерные игры одной рукой. Позже инженер решил усовершенствовать ее. Необычный слуховой аппарат он снабдил вибромоторами и анализатором спектра звуковых сигналов, написал сайт «МИР 24».

«Когда человек теряет слух, у него обостряются другие чувства. Происходит сенсорное замещение: мозг компенсирует отсутствие информации от одного органа чувств за счет других. Виброперчатка — ретранслятор, преобразующий звуки в тактильные ощущения», — объяснил ученый.

Он также отметил, что микрофон, находящийся на перчатке, улучшает звуковой сигнал и передает его на анализатор спектра. Он в свою очередь разбивает звуковой диапазон на отдельные полосы частот.