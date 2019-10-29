Интернету исполнилось 50 лет. Почему он появился?

По словам Nеw Sсientist, вечером 29 октября 1969 года студент-программист Чарльз Клайн отправил сообщение с компьютера в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса на компьютер в Стэнфордском исследовательском институте. Он находился в 500 километрах.

Клайн отправил всего одно слово LOGIN. После того, как отправились буквы L и O, система сломалась. Слово отправилось целиком лишь через час. Это было первое отправленное в системе ARPANET сообщение. Ее называют предшественницей Интернета.

«Мы знали, что создаем важную новую технологию, которая, как мы ожидали, будет полезна для части населения, но мы понятия не имели, насколько глобальным событием это было», — заметил Леонард Клейнрок, научный руководитель Клайна.

Министерством обороны США финансировало проект ARPANET, который задумывался как надежная система передачи данных. Предполагалось, что она устоит даже в случае разрушения одного или нескольких узлов.

Компьютеры в Лос-Анджелесе и Стэнфорде — первые точки сети. Позже появились другие: в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и в Университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити. К 1971 году число доступных терминалов выросло до 17. Спустя два года функционировала на международных просторах. Первыми к ней подключились организации из Великобритании и Норвегии при помощи трансатлантического телефонного кабеля.

В 1983 году ARPANET изменила протокол NCP на TCP/IP, который применяют сейчас. Тогда же родился термин «интернет».

Национальный фонд науки США в 1984 году создал компьютерную сеть NSFNET (National Science Foundation Network), использую принципы ARРАNЕТ. Новая сеть имела большую пропускную способность и предназначалась для использования в научных целях. Однако через несколько лет правительство США перевела значительную часть каналов на коммерческое использование.

В 1990-х годах интернет соединил почти все существующие тогда сети. Он охватил около 10 миллионов компьютеров. Количество зарегистрированных доменов перевалило за отметку в один миллион.

По оценкам экспертов, в настоящее время 57% человечества используют интернет. Более 360 миллионов новых пользователей подключились в прошлом году. Самой компьютеризированной страной считаются ОАЭ, где устройствами владеет 98% населения, а последнее место в рейтинге занимает Гана. Там интернет доступен 35% жителей.