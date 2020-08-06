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    06 августа 2020, 16:36

    Интернет Tele2 стал быстрее на объектах Москвы площадью 1,7 млн «квадратов»

    Анастасия Аброськина , Ирина Журавлева

    Оператор Tele2 за первое полугодие установил indoor-оборудование на объектах Москвы общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Основным направлением технического развития стало качественное покрытие в столице и области многофункциональных комплексов и торгово-развлекательных центров.
    Интернет Tele2 стал быстрее на объектах Москвы площадью 1,7 млн «квадратов»

    Оператор Tele2 продолжает обеспечивать качественным покрытием крупные инфраструктурные объекты столичного региона. За последние шесть месяцев темпы стройки на 13% превысили показатели прошлого года. Среди всех мобильных операторов именно Tele2 первым завершил работы по обеспечению стопроцентного покрытия на 30% объектов из общего списка. Высокие темпы строительства indoor-проектов обусловлены изменением вектора миграции трафика в период распространения коронавируса. В Tele2 смогли нарастить темпы работ по модернизации сети в ТЦ, бизнес-центрах и многофункциональных комплексах на фоне переезда работающих клиентов в Подмосковье и домашние регионы.

    Их доля составила 38% от всех объектов, на которых было установлено indoor-оборудование в этом году. Общая площадь объектов, где появился устойчивый сигнал Tele2, превысила 650 тысяч квадратных метров. Значимым проектом оператора в этом направлении стал многофункциональный комплекс «Фуд Сити». На продуктовой ярмарке площадью 143 тысячи квадратных метров появились надежная голосовая связь и высокоскоростной интернет 4G. Стратегически важным indoor-объектом стал тематический парк развлечений «Остров мечты». Это самый масштабный технический проект, реализованный Tele2 в этом году.

    Там площадь покрытия составила 200 тысяч квадратных метров. Благодаря высокой скорости передачи данных посетители парка смогут сразу делиться впечатлениями в социальных сетях. Еще одним проектом оператора в 2020 году стал терминал C в аэропорту Шереметьево. В Tele2 обеспечили покрытие площадью свыше 140 тысяч квадратных метров.

    С началом поэтапного открытия границ и развитием внутреннего туризма абоненты оператора возобновили поездки. В Tele2 стремятся сделать ожидание рейса комфортнее, предлагая устойчивый сигнал и быстрый мобильный интернет.

    «Перераспределение нагрузок и отток столичных абонентов в область и домашние регионы позволили нам ускорить темпы строительства и закрыть белые пятна. Особое внимание в 2020 году мы уделили строительству сетевой инфраструктуры в торговых центрах, так как конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций. По итогам первого полугодия 2020 года качественное 4G-покрытие появилось еще на 23 объектах Москвы и области. При этом мы не приостанавливаем развитие B2G-направления — самым масштабным проектом в этой сфере стало обеспечение покрытия в Доме правительства Московской области, где находится большинство областных органов власти», — отметил технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин.

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