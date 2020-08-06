Интернет Tele2 стал быстрее на объектах Москвы площадью 1,7 млн «квадратов»

Оператор Tele2 продолжает обеспечивать качественным покрытием крупные инфраструктурные объекты столичного региона. За последние шесть месяцев темпы стройки на 13% превысили показатели прошлого года. Среди всех мобильных операторов именно Tele2 первым завершил работы по обеспечению стопроцентного покрытия на 30% объектов из общего списка. Высокие темпы строительства indoor-проектов обусловлены изменением вектора миграции трафика в период распространения коронавируса. В Tele2 смогли нарастить темпы работ по модернизации сети в ТЦ, бизнес-центрах и многофункциональных комплексах на фоне переезда работающих клиентов в Подмосковье и домашние регионы.

Их доля составила 38% от всех объектов, на которых было установлено indoor-оборудование в этом году. Общая площадь объектов, где появился устойчивый сигнал Tele2, превысила 650 тысяч квадратных метров. Значимым проектом оператора в этом направлении стал многофункциональный комплекс «Фуд Сити». На продуктовой ярмарке площадью 143 тысячи квадратных метров появились надежная голосовая связь и высокоскоростной интернет 4G. Стратегически важным indoor-объектом стал тематический парк развлечений «Остров мечты». Это самый масштабный технический проект, реализованный Tele2 в этом году.

Там площадь покрытия составила 200 тысяч квадратных метров. Благодаря высокой скорости передачи данных посетители парка смогут сразу делиться впечатлениями в социальных сетях. Еще одним проектом оператора в 2020 году стал терминал C в аэропорту Шереметьево. В Tele2 обеспечили покрытие площадью свыше 140 тысяч квадратных метров.

С началом поэтапного открытия границ и развитием внутреннего туризма абоненты оператора возобновили поездки. В Tele2 стремятся сделать ожидание рейса комфортнее, предлагая устойчивый сигнал и быстрый мобильный интернет.

«Перераспределение нагрузок и отток столичных абонентов в область и домашние регионы позволили нам ускорить темпы строительства и закрыть белые пятна. Особое внимание в 2020 году мы уделили строительству сетевой инфраструктуры в торговых центрах, так как конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций. По итогам первого полугодия 2020 года качественное 4G-покрытие появилось еще на 23 объектах Москвы и области. При этом мы не приостанавливаем развитие B2G-направления — самым масштабным проектом в этой сфере стало обеспечение покрытия в Доме правительства Московской области, где находится большинство областных органов власти», — отметил технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин.