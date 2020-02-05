Интернет-технологии в России отдут под госконтроль

Новый документ предлагает развивать под контролем государства платформу по сбору «цифрового следа» пользователя в Сети, системы рекомендаций контента, технологию распознавание речи и жестов, компьютерной графики, редактирования фото и видео, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), российские браузер, мессенджер и мобильную операционную систему (ОС). Такой проект разработал «Ростелеком».

Новая «дорожная карта» может стать одной из наиболее дорогих, ведь ее предполагаемый бюджет составляет 260 миллиардов рублей. Такая большая сумма объясняется потребностью снизить риски манипуляции общественным мнением россиян, в том числе из-за рубежа.

Предполагается, что крупнейшие российские компании и государство обеспечат граждан сервисами, не только не уступающими иностранным аналогам, но и превосходящими их.

В набор уже подготовленных «дорожных карт» по реализации сквозных цифровых технологий входят кванты, блокчейн и искусственный интеллект.