Интернет-сервисы Сбербанка дали сбой

По данным Downdetector, в понедельник в 13:05 пользователи оставили 685 отзывов о работе интернет-сервисов Сбербанка. Проблемы с переводом средств произошли у 80% пользователей. Также 13% пожаловались, что не могут зайти в электронную систему банка. Еще 5% отметили, что им не удалось перевести деньги со счета на счет. Сервис Downdetector проводит мониторинг через социальные сети «ВКонтакте» и Twitter. Чаще всего о неполадках сообщали в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре.

Источник фото: Downdetector

Ранее сбой произошел в Twitter. Неполадки в социальной сети больше остальных заметили пользователи США. В России перебои в работе почувствовали только жители Москвы и Санкт-Петербурга. На прошлой неделе плохо работало приложение WhatsApp. Его пользователи жаловались, что мессенджер не подключался к Сети. А также веб-версия приложения работала с ошибками.