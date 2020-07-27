facebook_pixel
    27 июля 2020, 14:18

    Интернет-сервисы Сбербанка дали сбой

    Мария Шагиахметова

    Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой интернет-сервисов. Некоторые из пользователей не могли войти в систему и перевести деньги. Об этом сообщает сайт, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, — Downdetector.

    По данным Downdetector, в понедельник в 13:05 пользователи оставили 685 отзывов о работе интернет-сервисов Сбербанка. Проблемы с переводом средств произошли у 80% пользователей. Также 13% пожаловались, что не могут зайти в электронную систему банка. Еще 5% отметили, что им не удалось перевести деньги со счета на счет. Сервис Downdetector проводит мониторинг через социальные сети «ВКонтакте» и Twitter. Чаще всего о неполадках сообщали в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре.

    Интернет-сервисы Сбербанка дали сбой | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    Ранее сбой произошел в Twitter. Неполадки в социальной сети больше остальных заметили пользователи США. В России перебои в работе почувствовали только жители Москвы и Санкт-Петербурга. На прошлой неделе плохо работало приложение WhatsApp. Его пользователи жаловались, что мессенджер не подключался к Сети. А также веб-версия приложения работала с ошибками.

    Новости SMI.FM